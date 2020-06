Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zwei Fälle von Exhibitionismus

Osnabrück (ots)

Am Dienstag wurden zwei Frauen Opfer von Exhibitionisten. Der erste Fall ereignete sich gegen 17.45 Uhr am Heger Holz. Dort joggte eine 30-Jährige in dem Waldstück hinter dem Reitverein an einem auf einer Parkbank sitzenden Mann vorbei, der sich in dem Moment selbst befriedigte. Die anschließende Fahndung der Polizei nach dem Täter blieb erfolglos. Der Mann war um die 40 Jahre alt, von kräftiger Statur, hatte dunkle kurze Haare und einen dunklen Teint. Zur Tatzeit trug der Exhibitionist ein rotes T-Shirt. Die zweite Tat passierte gegen 21.05 Uhr in dem Waldgebiet am Tannenhof. Dort traf eine 26 Jahre alte Spaziergängerin unweit des Bolzplatzes auf einen Unbekannten, der plötzlich ebenfalls Hand an sich legte. Die junge Frau lief daraufhin weg und verständigte die Polizei. Auch die Fahndung nach diesem Täter blieb erfolglos. Der Täter in diesem Fall war etwa 35 Jahre alt, circa 180cm bis 185cm groß und hatte kurze schwarze Haare. Beleidet war der Mann mit einer blauen Jeanshose und einer braun-blau/grauen Jacke. Zudem führte die Person eine Edeka-Tüte mit sich. Hinweise zu den beiden Straftaten nimmt die Osnabrücker Polizei unter 0541/327-3103 oder -2215 entgegen.

