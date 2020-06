Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen - Blumenkübel beim Ausparken beschädigt

Bad Essen (ots)

In der Agnes-Miegel-Straße ereignete sich am Freitag zwischen 09.30 und 11.30 Uhr eine Unfallflucht. Ein Autofahrer beschädigte einen Blumenkübel, als der oder die Unbekannte vermutlich vom Parkplatz einer gegenüberliegenden Praxis rückwärts ausparkte. Hinweise erbittet die Polizei in Bad Essen, Telefon 05472/818.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell