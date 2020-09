Polizei Essen

POL-E: Essen: PKW touchiert LKW beim Abbiegen und flieht - Zeugen gesucht

45307 E.-Kray: Vergangene Woche Freitag (28. August, gegen 7:00 Uhr) kam es an der Autobahnabfahrt Kray zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein LKW beschädigt worden ist - die Polizei sucht nun nach dem flüchtigen PKW-Fahrer. Der LKW-Fahrer (48) hatte die A40 aus Bochum kommend in Richtung Essen befahren und hatte die Autobahn in Kray verlassen. An der Abfahrt hatte er sich auf der rechten von zwei Linksabbiegerspuren eingeordnet. Zu dem Zeitpunkt befand sich ein PKW, möglicherweise eine grauer Mercedes-Benz E-Klasse, neben ihm. Während des Abbiegens soll der Pkw zu weit nach rechts in den Fahrstreifen des daneben fahrenden Lkw gekommen sein und diesen dabei an der Seite vorne links beschädigt haben. Danach soll der PKW seine Fahrt fortgesetzt haben. Laut Aussage des LKW-Fahrers habe ein namentlich nicht bekannter Zeuge ihm aus dem Auto zugerufen und ihn auf die Kollision hingewiesen, erst daraufhin habe dieser den Schaden entdeckt. Das zuständige Verkehrskommissariat 1 sucht jetzt Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und/oder dem Fahrer des flüchtigen PKW machen können. Vor allem der Zeuge, der dem LKW-Fahrer aus dem Auto zugerufen haben soll, wird gebeten, sich unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 zu melden, da er möglicherweise Hinweise zum Kennzeichen geben kann./SyC

