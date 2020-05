POL-LDK: Auf blanker Felge in Dillenburg unterwegs

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

Dillenburg (ots)

Dillenburg: Auf blanker Felge unterwegs / Verkehrsdienst stoppt Trecker mit Anhänger

Ein hoher dreistelliger Eurobetrag als Bußgeld sowie ein Punkt in Flensburg erwarten den Treckerfahrer, den Mitarbeiter des Regionalen Verkehrsdienstes am Donnerstag (07.05.2020) in Dillenburg stoppten. Ohne jegliche Sicherung seiner Ladung sowie auf einer blanken Felge war er am Polizeigebäude in der Hindenburgstraße vorbeigefahren.

Gegen 10.50 Uhr wurden die Verkehrsexperten auf den Trecker mit Anhänger aufmerksam - insbesondere, weil das geladene Brennholz offensichtlich nicht gegen Herunterfallen gesichert worden war. Bei einem zweiten Blick auf das die Dillenburger Polizeidienststelle passierende Gefährt trauten sie zunächst ihren Augen nicht: ein Rad auf der Beifahrerseite des Anhängers lief auf der blanken Felge. Die Polizisten holten das Fahrzeug in der Oranienstraße ein und lotsten es in die Blücherstraße. Der am Steuer sitzende Eschenburger zeigte sich sichtlich überrascht über den fehlenden Pneu. Bei der Abfahrt vom Holzplatz seien alle Räder noch in Ordnung gewesen, so der Fahrer. Weiterhin lagerte das Brennholz ohne jegliche Sicherung und teilweise über die Bordwand reichend auf dem Anhänger und drohte herunterzufallen.

Die Ordnungshüter untersagten die Weiterfahrt und verfolgten die "Spur" oberflächlicher Beschädigungen der Fahrbahndecke bis zur Landstraße zwischen Dillenburg und Nanzenbach. Dort entdeckten sie den in drei Teile zerrissenen Anhängerreifen.

