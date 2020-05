Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Yamaha in Ewersbach verschwunden - An Haustür in Ballersbach gehebelt - Mazdas in Dutenhofen als Ersatzteillager benutzt -

Dillenburg (ots)

Dietzhölztal-Ewersbach: Yamaha gestohlen -

Unbekannte Diebe erbeuteten in der Straße "Am Ebersbach" eine blaue Yamaha XT 600. Die Maschine stand zwischen Montagabend (04.05.2020), gegen 21.00 Uhr und Dienstagmorgen (05.05.2020), gegen 11.00 Uhr im Hof eines Hauses. Die Täter überwanden gewaltsam das Lenkerschloss und ließen das rund 1.000 Euro teure Motorrad mitgehen. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib der mit dem Kennzeichen "DIL - DS 3" zugelassenen Yamaha nimmt die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Mittenaar-Ballersbach: Vergeblich an Haustür gehebelt -

Auf Beute aus einem Haus im Seiferweg hatten Diebe in den vergangenen Wochen gehofft. Der Besitzer bemerkte gestern Nachmittag (04.05.2020), gegen 16.30 Uhr Hebelspuren an seiner Haustür. Die Täter hatten es jedoch nicht geschafft einzudringen. Wann genau die Diebe versuchten gewaltsam die Tür zu öffnen ist nicht bekannt. Hinweise zu den Tätern erbittet die Polizei in Herborn unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar-Dutenhofen: Fahrzeugteile abmontiert -

In der Nacht von Dienstag (05.05.2020) auf Mittwoch (06.05.2020) schlugen Diebe auf dem Gelände eines Autohauses in der Gießener Straße zu. Zwischen 22.00 Uhr und 10.15 Uhr machten sie sich an vier dort zum Verkauf stehende Mazdas zu schaffen. Sie montierten die Fronten ab und in einem Fall bauten sie ein Steuergerät aus. Wie teuer die erbeuteten Fahrzeugteile sind, ist momentan noch nicht genau bekannt. Ebenso können die Reparaturschäden an den Mazdas noch nicht beziffert werden. Zeugen, die die Täter beobachteten oder denen in diesem Zusammen dort Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

