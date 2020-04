POL-LDK: - Mit 2,2 Promille am Steuer - Zusammenstoß mit Gegenverkehr fordert Leichtverletzte

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

Braunfels: Promillefahrt -

Auf 2,2 Promille brachte es der Alkoholtest einer 56-Jährigen gestern Abend (29.04.2020) in Braunfels. Polizisten stoppten die Braunfelserin gegen 23.45 Uhr in ihrem Fiat. Es folgte eine Blutentnahme auf der Wetzlarer Wache und die Sicherstellung ihres Führerscheins. Anschließend durfte die Promillefahrerin wieder die Polizeistation verlassen. Die Ordnungshüter ermitteln wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Greifenstein-Allendorf: Seat schleudert in Gegenverkehr -

Bei einem Zusammenstoß heute Morgen (30.04.2020) auf der Landstraße zwischen Holzhausen und Ulm zog sich eine 45-Jährige leichte Verletzungen zu. Gegen 07.20 Uhr war die Greifensteinerin mit ihrem Fiesta in Richtung Holzhausen unterwegs. Die 26-jährige Fahrerin eines Seat kam ihr entgegen und verlor in einer Kurve die Kontrolle über ihren Wagen. Die ebenfalls in Greifenstein lebende Frau drehte sich mit ihrem Seat um die eigene Achse, rutschte auf die Gegenfahrbahn und prallt dort mit dem Fiesta zusammen. Die Unfallfahrerin blieb unverletzt, ihre Unfallgegnerin will selbst einen Arzt aufsuchen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die Blechschäden an beiden Autos summieren sich auf mindestens 11.000 Euro.

