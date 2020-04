Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Raub auf Spaziergänger bei Wetzlar scheitert - Unfall in Eibelshausen - Rasenmäher in Erdbach verschwunden - Unfallflucht in Sinn - Kennzeichen abmontiert -

Wetzlar: Raub auf Spaziergänger scheitert / Polizei bittet um Mithilfe -

Am Sonntagabend (26.04.2020) forderte ein maskierter Räuber von einem Pärchen sämtliche Wertgegenstände. Das couragierte Vorgehen des Wetzlarers verhinderte den Raubüberfall.

Gegen 18.15 Uhr war das Pärchen in der Nähe der Garbenheimer Grillhütte unterwegs. Plötzlich sei ein Mann aus dem Gebüsch hervorgekommen und folgte den beiden mit Abstand auf der Straße in Richtung Leica-Park. Aus einer Entfernung von rund 10 Meter rief der Unbekannte plötzlich nach dem Pärchen, das sich daraufhin umdrehte. Maskiert mit einem Tuch vor Mund und Nasen sowie einer Pistole in der Hand forderte er die Wetzlarer auf, Geld und Handys auf die Straße zu legen. Der Wetzlarer ging auf den Mann zu und schrie mehrfach: "Hauen sie ab!" Daraufhin nahm der Unbekannte Reißaus.

Der Räuber war zwischen 20 und 25 Jahre alt, schlank, etwa 185 bis 190 cm groß und hatte kurzgeschorene Haare. Er trug eine kurze beigefarbene Hose, ein schwarzes Sweatshirt mit weiß-roten Applikationen und eine Sonnenbrille.

Nach Angaben der Opfer waren zur Tatzeit Spaziergänger im Bereich des Tatortes unterwegs, die dem Täter möglicherweise begegnet waren.

Die Ermittler der Kriminalpolizei suchen Zeugen und fragen:

- Wer hat den Räuber am Sonntagabend in der Nähe der Garbenheimer Grillhütte noch beobachtet? - Wer kann Angaben zur Identität des Räubers machen?

Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Eschenburg-Eibelshausen: Linksabbieger übersieht Justy -

Mit leichten Verletzungen kamen die Insassen eines Justy nach einem Zusammenstoß auf der Eibelhäuser Hauptstraße davon. Die beiden 26 und 24 Jahre alten Frauen aus Eschenburg waren gestern (27.04.2020), gegen 14.30 Uhr von Steinbrücken in Richtung Bundesstraße unterwegs. Gleichzeitig bog der 33-jährige Fahrer eines Audis von der Hauptstraße nach links in die Bergstraße ab und übersah den ihm entgegenkommenden Justy. Beide Fahrzeuge krachten ineinander. Der in Eschenburg lebende Unfallfahrer blieb unverletzt. Angaben zu den Blechschäden können noch nicht gemacht werden.

Breitscheid-Erdbach: Rasenmäher stibitzt -

Im Zeitraum vom 12.04.2020 bis zum heutigen 28.04.2020 schlugen Diebe in einer Gartenhütte in der Weilsteinstraße zu. Die Täter hebelten die Tür auf und griffen sich einen Rasenmäher der Marke "AL-KO", ließen jedoch den Fangkorb des Mähers in der Hütte zurück. Wer hat die Diebe beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib des rund 400 Euro teuren Mähers machen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Sinn: Geparkten Polo beschädigt -

Im Industriegebiet an der Straße nach Fleisbach machte sich am Freitag (24.04.2020) ein Unfallfahrer aus dem Staub. Zwischen 10.00 Uhr und 13.30 Uhr stand in der Straße "Unterm Ruhestein", gegenüber der Zufahrt zu einer Firma für Metallveredelung, ein grauer VW Polo am Fahrbahnrand. Beim Rangieren oder Vorbeifahren beschädigte der Unbekannte Beifahrertür, Außenspiegel und den vorderen Kotflügel. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 1.200 Euro. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Braunfels: Kennzeichen gestohlen -

In der Gartenstraße machten sich Unbekannte an den Kennzeichen eines schwarzen Opel Corsa zu schaffen. Die Täter ließen das hintere Nummernschild "LDK-CM 37" samt Halterung mitgehen. Zeugen, die die Täter zwischen Montagabend (27.04.2020), gegen 18.30 Uhr und Dienstagmorgen (28.04.2020), gegen 08.15 Uhr beobachteten oder die Angaben zum Verbleib des Kennzeichens machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

