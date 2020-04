Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: - Anton und Philipp werfen Corsa um - Unfall endet glimpflich - Fluchten in Manderbach, Eibelshausen und Herborn - Rad und Roller geklaut - Autos beschädigt -

Dillenburg (ots)

--

Haiger-A45: Überschlag mit Corsa endet glimpflich -

Mit leichten Verletzungen ging es am frühen Samstagmorgen (25.04.2020) für einen 35-jährigen Unfallfahrer in eine Siegener Klinik. Der aus Rheinland-Pfalz stammende Mann hatte seinen Opel auf der A45 auf die Seite gelegt. Gegen 02.50 Uhr fuhr der Crashpilot von Dillenburg in Richtung Dortmund. In Höhe des Parkplatzes "Borbelholz", kurz vor der Anschlussstelle Haiger-Burbach, verlor er aus bisher nicht bekannten Gründen die Kontrolle über seinen Corsa und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er überfuhr ein Verkehrsschild, überschlug sich und landete auf dem Grünstreifen zwischen Autobahn und Parkplatz auf der Seite. Der 35-Jährige konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Er trug eine Kopfplatzwunde davon und wurde von einer Rettungswagenbesatzung in eine Siegener Klinik transportiert. Sein Opel hat nur noch Schrottwert. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 7.000 Euro.

Dillenburg-Manderbach: Fußgängerin zu Fall gebracht -

Am späten Samstagabend (25.04.2020) touchierte ein Autofahrer in der Bodenstraße eine Fußgängerin. Die stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Unfallfahrer fuhr weiter, ohne sich um die Frau zu kümmern. Zwischen 23.30 Uhr und 23.45 Uhr war die Dillenburgerin in Richtung Hauptstraße auf dem rechten Fußgängerweg unterwegs. Der Außenspiegel des vorbeifahrenden Wagens streifte sie und sie kam zu Fall. Die Frau zog sich eine Schürfwunde und Prellungen zu. Sie glaubt, dass es sich um einen dunklen Pkw handelte. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Unfall Samstagabend in der Bodenstraße beobachtet? Wer kann Angaben zum flüchtigen Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Dietzhölztal-Ewersbach: Mini zerkratzt -

Einen Schaden von rund 3.000 Euro ließen Unbekannte im Lack eines grünen Mini One zurück. Der Kleinwagen parkte im Zeitraum von Freitag (24.04.2020), gegen 07.30 Uhr bis Samstagmorgen (25.04.2020), gegen 08.00 Uhr in der Straße "Am Ebersbach", in Höhe der Hausnummer 33. Mit einem spitzen Gegenstand trieben die Täter Kratzer in den Lack der Beifahrerseite. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Eschenburg-Eibelshausen: Unfallzeugen gesucht -

Die Dillenburger Polizei bittet bei der Aufklärung einer Verkehrsunfallflucht um Mithilfe. Am Donnerstag (23.04.2020), gegen 14.00 Uhr stellte der Besitzer seinen grauen dreier BMW auf der Verbindungsstraße zwischen Hainbuchenstraße und Dombach ab. Als er gegen 15.30 Uhr zu seinem Wagen zurückkehrte, entdeckte er einen frischen Unfallschaden an der hinteren Stoßstange. Der Unfallfahrer stieß gegen das Heck und gab anschließend Fersengeld. Die Schadenshöhe liegt bei rund 500 Euro. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Herborn: MTB am Bahnhof verschwunden -

Unbekannte Fahrraddiebe schlugen am Wochenende am Bahnhofsvorplatz zu. Die Täter knackten das Schloss des rund 2.000 Euro teuren Drahtesels und fuhren davon. Zeugen, die die Täter am Samstag (25.04.2020), zwischen 17.00 Uhr und 22.00 Uhr beobachteten oder die Angaben zum Verbleib des grauen Mountainbikes vom Hersteller "Stevens" machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Herborn: Unfallflucht in der Hainstraße -

Auf rund 1.000 Euro Schaden wird der Besitzer eines schwarzen dreier BMW sitzenbleiben, sollte der Unfallfahrer nicht ermittelt werden, der ihm gegen die vordere Stoßstange gefahren war. Der BMW stand in der Nacht von Donnerstag (23.04.2020) auf Freitag (24.04.2020) am rechten Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 7. Vermutlich beim Vorbeifahren touchierte der Unbekannte die Stoßstange und fuhr weiter. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Greifenstein-Beilstein: "Anton" und "Philipp" werfen Corsa um -

In mutmaßlich alkoholgeschwängerter Stimmung vergriffen sich in der Westerwaldstraße zwei Halbstarke an einem nicht zugelassenen Opel Corsa. In der Nacht von Samstag (25.04.2020) auf Sonntag (26.04.2020), gegen 02.50 Uhr, wurden Anwohner durch den Lärm geweckt. Die beiden Männer, die sich gegenseitige "Anton" und "Philipp" nannten, hoben den Corsa seitlich an und warfen ihn auf die Seite. Die Schäden an dem Corsa können momentan noch nicht beziffert werden. Die Herborner ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise: Wer hat das Duo am frühen Sonntagmorgen in der Westerwaldstraße beobachtet? Wer kann Angaben zur Identität von "Anton" und "Philipp" machen? Hinweise erbitten die Ermittler unter Tel.: (02772) 47050.

Aßlar: Roller gestohlen -

In der Nacht von Samstag (25.04.2020) auf Sonntag (26.04.2020) verschwand ein in der Herborner Straße abgestellter Roller. Zwischen 21.00 Uhr und 11.00 Uhr schlossen die Täter den Motor kurz und machten sich mit dem rund 300 Euro teuren Gefährt aus dem Staub. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des blauen Motorrollers der Marke "Keeway" nehmen die Ermittler der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Wetzlar: Lack zerkratzt - Reifen platt -

In der Rosengasse machten sich Vandalen an einem dort geparkten Golf zu schaffen. Der blaue VW stand im Zeitraum von Freitagabend (24.04.2020) bis Samstagmittag (25.04.2020) in Höhe der Hausnummer 13. Die Täter zerkratzten die hintere Tür der Beifahrerseite und stachen beide Reifen der Beifahrerseite platt. Die Reparatur des Schadens wird rund 1.000 Euro kosten. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Guido Rehr, Pressesprecher

