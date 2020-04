Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: - Nach Widerstand in psychiatrischer Einrichtung - Diebe bedienen sich aus VW-Transporter -

Dillenburg (ots)

Sinn: 32-Jähriger nach Angriff auf Polizeibeamte in psychiatrischer Einrichtung -

Zwei Streifenbesatzungen der Herborner Polizei waren gestern Mittag (28.04.2020) in der Elbestraße im Einsatz. Nachdem ein 32-Jähriger die Kollegen in seiner Wohnung angegriffen hatte, überwältigten ihn die Polizisten.

Gegen 12.45 Uhr meldeten sich erste Anwohner über den Polizeinotruf. Ihr Nachbar würde ausrasten, so die Mitteiler, und offensichtlich sein Mobiliar zerstören. Als der Mann die Polizisten im Treppenhaus erkannte, sperrte er sich in seiner Wohnung ein. Erst nach mehrmaliger Aufforderung öffnete der die Tür. Kurz darauf griff er nach der Jacke eines Kollegen und versuchte ihn zu Boden zu reißen. Kolleg*innen kamen zu Hilfe und setzten, um den Angreifer abzuwehren, Pfefferspray ein und überwältigten den Sinner. Er hatte zuvor das Kücheninventar komplett zerstört: Schränke sowie Dunstabzugshaube abgerissen. Hierdurch rissen ältere Verletzungen an seinen Handgelenken wieder auf und bluteten. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm seine Erstversorgung, im Dillenburger Krankenhaus wurden die Verletzungen an seinen Handgelenken genäht. Eine Kollegin und ein Kollege trugen leichte Verletzungen davon, sie konnten ihren Dienst jedoch fortsetzen.

Der 32-Jährige wurden einem Arzt einer psychiatrischen Einrichtung vorgeführt und dort aufgenommen.

Leun: Aus Transporter bedient -

Im Zeitraum von Montag (27.04.2020) bis Mittwoch (29.04.2020) schlugen Diebe an einem auf dem Festplatz abgestellten VW Transporter zu. Der weiße VW Bus mit offener Ladefläche war nicht zugelassen und nicht verschlossen. Die Diebe griffen sich eine Baseballmütze sowie eine Jacke von ADIDAS. Der Wert der Beute liegt bei rund 100 Euro. Hinweise zu den Dieben nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

