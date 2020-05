Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: - 13 Autos in Wetzlar zerkratzt - Feuerwehr, Keller und Wohnung aufgebrochen - Bei Regen zu schnell - Reifen platt - Waschautomaten aufgebrochen - von Baustellen bedient - Roller geklaut - ....

Dillenburg (ots)

--

Dillenburg-Niederscheld: Diebe im Feuerwehrhaus -

Ungebetene Gäste suchten am Ende der vergangenen Woche das Feuerwehrgerätehaus in der Mühlgasse auf. Zwischen Donnerstagabend (30.04.2020) und Samstagnachmittag (02.05.2020) verschafften sich die Unbekannten gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Ob sie Beute machten, ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise zu den Tätern oder zu Personen die zur genannten Zeit in diesem Zusammenhang dort auffielen nimmt die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Dillenburg-Eibach: Wohnung durchwühlt -

Auf Beute aus einem Einfamilienhaus hatten es Unbekannte in der Goldbachstraße abgesehen. Die Täter brachen die Haustür auf und durchwühlten Schränke und Kommoden. Nach einer ersten Einschätzung der Bewohner fiel den Dieben eine Münzsammlung in die Hände. Der Wert der Beute kann noch nicht beziffert werden. Die Reparatur der Einbruchschäden wird etwa 200 Euro kosten. Zeugen, die die Täter im Zeitraum von Freitag (01.05.2020), gegen 18.00 Uhr und Samstag (02.05.2020), gegen 02.30 Uhr beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Dillenburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Herborn: Parkplatzrempler bei Norma -

Nach einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Norma-Markt in der Bürgermeisterwiese, bitten die Herborner Ermittler um Mithilfe. Am 23.04.2020 (Donnerstag), gegen 15.30 Uhr stand dort ein grauer dreier BMW. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte ein Unbekannter den BMW vorne links und machte sich anschließend aus dem Staub. Ein Zeuge beobachtete einen SUV, der möglicherweise als Unfallverursacher in Betracht kommt. Der Unfallfluchtermittler der Herborner Polizei sucht weitere Zeugen und fragt: Wer hat den Zusammenstoß noch beobachtet und kann Angaben zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Greifenstein: Reifen platt -

Rund 600 Euro werden die neuen Reifen kosten, nachdem ein Unbekannter die eines grünen Schleppers in der Talstraße platt stach. Zwischen Samstag (02.05.20230) und Sonntag (03.05.2020), gegen 09.30 Uhr suchten die Täter den Holzunterstand auf und ließen die Luft aus den Pneus. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Bischoffen: Zu flott auf B255 unterwegs -

Mit Nackenschmerzen brachte eine Rettungswagenbesatzung am Freitagabend (01.05.2020) eine 20-jährige Unfallfahrerin in ein Gießener Krankenhaus. Die im Märkischen Kreis lebende Nissanfahrerin war gegen 19.45 Uhr zwischen Bischoffen und Gladenbach unterwegs. In einer Rechtskurve verlor sie auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über ihren Wagen, schleuderte von der Fahrbahn und kam im Straßengraben zum Stehen. Die Schäden an ihrem Micra belaufen sich auf mindestens 1.500 Euro.

Ehringshausen: BMW zerkratzt -

Einen Schaden von rund 100 Euro ließen Unbekannte im Lack eines silberfarbenen BMW zurück. Der Dreier parkte am Sonntag (03.05.2020), zwischen 17.00 Uhr und 18.00 Uhr in der Reitzergasse, in Höhe der Hausnummer 31. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Aßlar: Waschautomaten geknackt -

Mit "Chips" aus den Automaten der Waschanlage im Walbergraben suchten Diebe am frühen Sonntagmorgen (03.05.2020) das Weite. Gegen 01.00 Uhr machte ein Zeuge die Wetzlarer Polizei auf insgesamt vier aufgebrochene Automaten aufmerksam. Wann genau die Diebe die Geräte knackten, kann derzeit nicht gesagt werden. Die Schäden an den Automaten summieren sich auf mindestens 400 Euro. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Aßlar: Werkzeuge erbeutet -

Im Zeitraum von Donnerstag (30.04.2020), gegen 17.00 Uhr bis zum Samstag (02.05.2020), gegen 02.00 Uhr machten Werkzeugdiebe auf einer Baustelle in der Europastraße reiche Beute. Sie suchten das Baustellengelände auf und brachen einen Container auf. Aus diesem ließen sie Elektrowerkzeuge im Wert von ca. 10.000 Euro mitgehen. Zeugen, die die Täter beobachteten oder denen dort zur Tatzeit Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Wetzlar: Diebe auf Baustelle -

Mit einer Bohrmaschine, einer Stichsäge und weiteren Werkzeugen im Gesamtwert von rund 2.500 Euro machten sich Diebe von einer Baustelle am Forsthaus Stoppelberg aus dem Staub. Zwischen dem 30.04.2020 und dem 02.05.2020 brachen sie einen Container an der Baustelle des Hochbehälters auf. Ein neues Vorhängeschloss wird etwa 100 Euro kosten. Hinweise zu den Dieben erbitten die Ermittler der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Roller verschwunden -

In der Moritz-Budge-Straße schlugen am Wochenende Rollerdiebe zu. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer Garage und brachen das Schloss des rund 1.200 Euro teuren Rollers auf. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Diebe in der Nacht von Freitag (01.05.2020) auf Samstag (02.05.2020) beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib des blauen 125 ccm Piaggiorollers vom Typ "Gilera Runner" machen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Unbekannter ritzt "X" in Autos -

In der Brühlsbachstraße machte sich ein unbekannter Vandale an den Lacken von dort geparkten Autos zu schaffen. Derzeit zählt die Wetzlarer Polizei insgesamt 13 Pkw in deren Lack der Täter ein oder mehrere "X" einritzte. Angaben zur Schadenshöhe können noch nicht gemacht werden. Die Fahrzeuge parkten in der Nacht von Samstag (02.05.2020) auf Sonntag (03.05.2020) in Höhe der Hausnummern 8 bis 18. Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat den Täter beobachtet? Wem sind in diesem Zusammenhang in der Brühlsbachstraße Personen aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Schöffengrund-Niederquembach: Über die Kellertür eingestiegen -

Nachdem Einbrecher den Keller eines Haus in der Straße "Zur Bernstadt" durchwühlten, bittet die Wetzlarer Kriminalpolizei um Mithilfe. Die Täter drangen gewaltsam über die Kellertür in das Haus ein. Nach einer ersten Einschätzung der Bewohner machten sie keine Beute. Die Ermittler bitten Zeugen, die die Täter im Zeitraum vom 29.04.2020 bis zum 03.05.2020 beobachteten, sich unter Tel.: (06441) 9180 zu melden.

Guido Rehr, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Lahn-Dill

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Hindenburgstr. 21

35683 Dillenburg

Tel.: 02771/907 120

Fax: 0611/327663040



E-Mail: pressestelle-lahn-dill.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell