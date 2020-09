Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Versuchter Wohnungseinbruch - Tatverdächtiger flüchtig Ergänzende Personenbeschreibung

Gelsenkirchen (ots)

Unsere Pressemitteilung von heute, 15.03 Uhr, ist ergänzt worden: Aufmerksame Zeugen haben heute Morgen, 9. September 2020, um 10.40 Uhr einen unbekannten Mann dabei beobachtet, wie er an der Vredener Straße durch ein geöffnetes Fenster in die Wohnung einer 83 Jahre alten Frau einsteigen wollte. Als die Zeugen den Unbekannten ansprachen, flüchtete dieser in Richtung Marktplatz. Der Gesuchte ist zirka 1,75 Meter groß, 25 bis 30 Jahre alt und hat eine schmale Statur, blonde kurze Haare und ein ungepflegtes Aussehen. zur Tatzeit trug er eine blaue Jeans, eine blaue Steppjacke und Turnschuhe. Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat beobachtet oder den Flüchtenden gesehen haben. Sachdienliche Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter der Telefonnummer 0209/365 -8112 oder an die Kriminalwache unter -8240.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Thomas Nowaczyk

Telefon: +49 (0) 209 365-2010 bis 2014

E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell