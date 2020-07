Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Fahrrad reist allein im Zug

Bischofswerda / Ebersbach (ots)

Ein Missgeschick passierte einem Deutschen am 20. Juli gegen 19:00 Uhr am Bahnhof Bischofswerda. Der junge Mann wollte mit seinem Kind und einem Fahrrad mit dem Zug in Richtung Zittau reisen. Er beförderte das Fahrrad in den Zug, stellte es sicher ab und begab sich nochmals auf den Bahnsteig um sein Kind zu holen. Ob er sich dabei zu viel Zeit ließ oder einfach nicht mit dem kurzen Halt des Zuges gerechnet hatte, konnte nicht mehr geklärt werden. Auf jeden Fall setzte der Zug mit Fahrrad aber ohne dessen Besitzer seine Fahrt fort. Beamte der Bundespolizeiinspektion Ebersbach konnten dem jungen Mann schlussendlich helfen, indem sie das Fahrrad am Bahnhof Ebersbach aus dem Zug holten und sicherstellten. Ende gut, alles gut, anderthalb Stunden später konnte das Gefährt dem rechtmäßigen Eigentümer wieder übergeben werden.

