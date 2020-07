Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Wegen falschem Kennzeichen Urlaubsreise unterbrochen

Bautzen (ots)

Ein 63-jähriger Deutscher war mit seiner Familie in der Nacht vom 18. auf den 19. Juli auf dem Weg nach Polen, um dort den Urlaub zu verbringen. Kurz nach Mitternacht wurde er auf der BAB 4 wenige Kilometer vor Bautzen durch eine Streife der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz angehalten und kontrolliert. Grund der Kontrolle war, dass die Kennzeichen am geführten Fahrzeug laut polizeilichem System nicht vergeben waren. Beim Abgleich stellten die Beamten fest, dass im Fahrzeugschein die Ziffernfolge 334 und am Kennzeichen 344 eingetragen sind. Der 63-Jährige gab an, seit über 2 Jahren mit dem Fahrzeug und den Kennzeichen unterwegs gewesen zu sein und ihm der Fehler bis dato nicht aufgefallen sei. Diese Erklärung half dem Mann und seiner Familie allerdings nicht wirklich weiter. Die Kennzeichen und der Fahrzeugschein wurden sichergestellt und er musste sich einen Mietwagen für die Weiterreise organisieren. Bei den Ermittlungen zum Strafverfahren wegen Urkundenfälschung muss nun geklärt werden, wie es zum Gebrauch der falschen Kennzeichen kam.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

Pressesprecher

Frank Barby

Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 13

E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell