Polizei Bonn

POL-BN: Hochwertige Gartengrills gestohlen - Container auf Baumarktgelände in Rheinbach aufgebrochen - Zeugen gesucht

Bonn (ots)

Mehrere hochwertige Gartengrills entwendeten Unbekannte aus dem gesicherten Außengelände eines Baumarktes auf der Straße "An den Märkten" in Rheinbach: In dem Zeitraum zwischen dem 21.04.(Dienstag), gegen 20:30 Uhr, und dem 22.04.2020, gegen 07:00 Uhr, gelangten die Täter zunächst auf das gesicherte Außengelände des Marktes. Nach der Spurenlage brachen sie dort einen Container auf, aus dem sie dann insgesamt fünf hochwertige Gartengrills entwendeten. Mit ihrer besonderen Beute verließen die Täter das Gelände schließlich unerkannt.

Nach der erfolgter Spurensicherung hat das zuständige KK 37 die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

