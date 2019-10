Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Gemeinsame Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft Krefeld: Hauptbahnhof: Streit zwischen zwei Männern eskaliert - Radfahrer in das Gleisbett eines einfahrenden Zuges getreten

Krefeld (ots)

In der Nacht zum heutigen Samstag (26. Oktober 2019) haben sich zwei Männer auf dem Bahnsteig des Hauptbahnhofes gestritten. Infolgedessen hat einer der Männer den anderen in das Gleisbett eines einfahrenden Zuges getreten. Das Opfer konnte sich retten und blieb unverletzt. Der Täter wurde festgenommen.

Gegen 1 Uhr drehte ein Radfahrer auf einem Bahnsteig wiederholt Runden in der Nähe eines 34-jährigen Krefelders, der dort wartete. Es kam schließlich zum Streit, in dessen Verlauf der Krefelder den 37-jährigen Eritreer samt Fahrrad in das Gleisbett eines einfahrenden Zuges trat. Während der verlangsamte Zug eine Vollbremsung einlegte, rollte sich der Radfahrer unverletzt von den Gleisen und rannte davon. Das polizeilich bekannte Opfer konnte erst in den Mittagsstunden ermittelt und vernommen werden.

Dank couragierter Zeugen, die den Angreifer festhielten, konnten Polizeibeamte den mutmaßlichen Täter am Tatort festnehmen. Der 34-jährige Deutsche ist polizeibekannt. Er wird morgen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Krefeld einem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Tatgeschehens dauern an. Der polizeiliche Staatsschutz ist eingeschaltet.

Weitere Erkenntnisse sind vor Montag nicht zu erwarten. (807)

