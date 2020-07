Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Vermisstensuche in Diepholz - Urkundenfälschung in Borstel - Auffahrunfall mit Verletzten in Syke ---

Diepholz (ots)

Diepholz - Erfolgreiche Vermisstensuche

Gegen 23.45 Uhr am gestrigen Dienstag meldete eine Nachtschwester des Diepholzer Krankenhauses einen 92-jährigen Patienten als vermisst. Der unter Demenz leidende war tagsüber in das Krankenhaus eingeliefert worden und war gegen 22.45 Uhr letztmalig vom Personal gesehen worden.

An den nächtlichen Suchmaßnahmen kamen sowohl ein Suchhund der Polizei, ein Polizeihubschrauber und die Feuerwehr zum Einsatz. Das Krankenhaus führte eigene Suchmaßnahmen in ihrem Haus durch. Aufgrund der bestehenden Pandemie-Verfügung war eine Durchsuchung durch die Feuerwehr oder Polizei nicht möglich. Die Feuerwehr beteiligte sich durch fußläufige Suchen im Stadtgebiet und den Einsatz einer Drohne mit Wärmebildkamera. Die Suchmaßnahmen dauerten fast die ganze Nacht und blieben erfolglos.

Gegen 05.30 Uhr am heutigen Morgen konnte der Vermisste in einem Kellerraum des Krankenhauses unverletzt aufgefunden werden.

Borstel - Urkundenfälschung

Wegen Urkundenfälschung muss sich ein 32-jähriger Mann aus Borstel verantworten, nachdem er gestern am späten Abend von der Polizei kontrolliert wurde. Kurz vor Mitternacht stoppte eine Streife den Mann mit seinem PKW auf der Hesterberger Straße Borstel. Schnell stellte sich während der Kontrolle heraus, dass die an dem Golf angebrachten Kennzeichen nicht zum Fahrzeug gehörten. Der 32-jährige hatte der Einfachheit halber die Nummernschilder von einem anderen PKW abgeschraubt, um eine ordnungsgemäße Zulassung vorzutäuschen. Die Beamten untersagten dem Mann die Weiterfahrt und leiteten gegen ihn ein Strafverfahren ein.

Varrel (Sulingen) - Versuchter Einbruch

Bislang unbekannte Täter versuchten in der Zeit von Sonntag bis Dienstag in eine Tierarztpraxis gewaltsam einzubrechen. Eine Tür und zwei Fenster der Praxis in der Straße Auf der Loge hielten den Versuchen stand, so dass es bei einem Versuch blieb. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271/949-0, entgegen.

Syke-Barrien - Auffahrunfall

Ein 30-jähriger PKW Fahrer aus Barrien hat am Dienstagabend gegen 21.45 Uhr mit seinem VW Golf einen Auffahr-Unfall an der Kreuzung B 6 / Sudweyher verursacht. Er fuhr auf einen haltenden PKW Hyundai aus Bremen auf, der mit einer 32-jährigen Frau und einem 41-jährigen Mann besetzt war. Die beiden Insassen wurden durch den Aufprall leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt ca. 1000 Euro.

