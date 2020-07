Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Borstel,Kind schließt sich in Auto ein -- Fahrerin bei Unfall auf B 6 schwer verletzt ---

Diepholz (ots)

Borstel - Kind befreit

Die Feuerwehr konnte am Montag gegen 08.15 Uhr in der Sulinger Straße Hilfe leisten und eine Mutter mit ihrem Kind wieder zusammenbringen. Was war passiert? Die Mutter hatte ihrem 1-jährigen Kind im Auto den Autoschlüssel zum Spielen gegeben und war dann selbst aus dem Auto ausgestiegen. Das Kind hat beim Spielen den Pkw verschlossen und den Schlüssel in den Fußraum fallen lassen. Nun war das Kind im verschlossenen Pkw und die Mutter draußen. Hilfe nahte durch die Feuerwehr, sie musste ein wenig Gewalt anwenden und der Pkw war wieder auf. Ende gut alles gut, Mama und Kind waren nach nur kurzer Trennung wieder zusammen.

Bruchhausen-Vilsen - Pkw-Fahrerin schwer verletzt

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 6 am Morgen gegen 08.30 Uhr wurde eine Pkw-Fahrerin schwer verletzt. Die 39-jährige Fahrerin kam, aus noch ungeklärter Ursache, auf der Fahrt in Richtung Asendorf in einer Linkskurve nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und rutschte dann einen Abhang hinunter. Die Fahrerin wurde schwer verletzt von der Feuerwehr geborgen und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Bundesstraße musste für die Unfallaufnahme und der ersten Ermittlungen zur Unfallursache für ca. eine Stunde voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet, dennoch kam es zu Behinderungen. Die Polizei Bruchhausen-Vilsen bittet Zeugen, die den Unfallhergang gesehen haben, sich unter der Tel. 04252 / 938510 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Gissing

Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)

Mobil: 0152/09480104

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell