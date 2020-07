Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr/Weyhe - Betrügerische Handwerker

Polizei sucht weitere Geschädigte -- Trickdiebstähle in Stuhr ---

Stuhr/Weyhe - Betrügerische Handwerker / Polizei sucht weitere Geschädigte

In den letzten Wochen sind bei der Polizei Weyhe immer wieder Strafanzeigen erstattet worden, wo betrügerische Absichten von Handwerksarbeiten, Ein-Mann-Betrieb, zur Anzeige gebracht wurden. Die Vorgehensweise ist dabei fast immer die Gleiche. Es werden Renovierungsarbeiten des Bades, Estrich- oder Trockenbauarbeiten angeboten. Genauso Pflasterarbeiten, Zaunbau, usw. für den Außenbereich.

Der Mitarbeiter kommt vorbei, bespricht den Auftrag und schickt dann ein Angebot mit einer Forderung einer Vorschuss-Zahlung für das benötigte Material. Der Vorschuss wird bezahlt, aber die Firma erscheint nicht zur Arbeit oder erscheint nur selten und führt die abgesprochenen Arbeiten unzureichend aus, z.B. Sachbeschädigungen.

Die Polizei bittet nun Zeugen und insbesondere weitere Geschädigte, die Opfer einer solchen Masche geworden sind, sich zu melden. Sie haben einen Vorschuss bezahlt, aber von der Ein-Mann-Firma nie wieder etwas gehört. Dann melden sie sich bitte bei der Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang genau zu prüfen, wem man seinen Auftrag gibt. Zeit für eine Überprüfung des Angebotes und des Anbieters sollte man sich immer nehmen.

Weyhe - Alkoholisierter Fahrzeugführer mit über 2 Promille

Am Sonntag gegen 13.40 Uhr fiel einer Streife der Polizei Weyhe in der Leester Straße ein PKW durch seine auffällige Fahrweise auf. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 25-jährige Fahrzeugführer alkoholisiert war. Eine Überprüfung ergab eine Atemalkoholwert von über 2,4 Promille. Weiterhin stellten die Beamten fest, dass das Fahrzeug nicht versichert war und die Kennzeichen nicht zu dem Fahrzeug gehörten. Gegen den Fahrzeugführer wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein des Fahrzeugführers wurde sichergestellt.

Stuhr - Trickdiebstähle

Am Samstag gegen 15.30 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Baumarktes im 3-K-Weg in Groß Mackenstedt zu einem Trickdiebstahl. Ein unbekannter Täter bat eine 48-jährige Frau aus Stuhr unter einem Vorwand um Hilfe, wodurch diese kurz abgelenkt war. Diese Zeit nutzte ein zweiter Täter um die Handtasche der Frau aus deren PKW zu entwenden. Am Samstag gegen 16.00 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Stuhrer Landstraße ebenfalls zu einem Trickdiebstahl. Eine unbekannte Täterin ließ Münzgeld fallen und lenkte so eine 81-jährige Frau aus Stuhr ab, welche gerade dabei war ihren Einkauf in ihren PKW zu laden. Diese Ablenkung nutzten zwei weitere unbekannte Täter aus und entwendeten die Handtasche der Geschädigten aus deren Einkaufswagen. Anschließend flüchteten die drei Täter gemeinsam mit einem PKW in Richtung Bremen. Hinweise in beiden Fällen nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421/80660, entgegen.

Sulingen - Verkehrsunfallflucht

Die Polizei Sulingen sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am späten Samstagabend im Tannenweg in Sulingen ereignet hat. Laut Aussage eines Anwohners beschädigte gegen 22:35 Uhr der Fahrer einer dunklen PKW-Limousine beim Rückwärtsfahren einen in einer Parkbucht abgestellten anderen PKW. Der männliche Fahrer flüchtete anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von mindestens 1500 Euro zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft nun auf Hinweise zu dem Fahrer und zu dem beschädigten PKW des Verursachers, dieser müsste im Heckbereich einen Unfallschaden aufweisen. Hinweise an Polizei Sulingen, Tel. 04271/9490.

Scholen / Sudwalde - Versuchte Einbrüche

Bislang unbekannte Täter öffneten in der Zeit von Donnerstag bis Freitag letzter Woche zwei Fensterflügel einer Doppelhaushälfte in der Wilhelmstraße in Sudwalde. Gegenstände wurden nicht entwendet. Auch in Scholen, in Blockwinkel, versuchten Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag letzter Woche durch eine Nebeneingangstür in ein Einfamilienhaus einzudringen. Die Täter gelangten nicht in das Haus. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271/949-0, entgegen.

