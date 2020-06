Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruch in Schule

Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

In der Nacht zum Samstag drangen bisher unbekannte Täter in eine Schule in Butjadingen, OT: Tossens ein. Nachbarn beobachteten gegen Mitternacht Taschenlampenlicht in den Klassenräumen und riefen die Polizei. Als die Beamten des Polizeikommissariates Nordenham bei der Schule eintrafen, flüchtete ein männlicher Täter zu Fuß und konnte unerkannt entkommen. Das Diebesgut und die Schadenshöhe stehen momentan noch nicht fest. Weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordenham unter der Rufnummer 04731/99810 in Verbindung zu setzen.

