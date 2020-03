Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Illegale Müllablagerung

Hohenfels (ots)

Am Freitagmorgen wurde dem Polizeirevier Stockach eine illegale Müllablagerung an einem Waldweg am Rande der K 6105 bei Mindersdorf im Gewann "Oberer Tannenwald" gemeldet. Dort wurden unter anderem folgende Gegenstände illegal entsorgt: zwei 10 Liter Kanister mit Öl, brauner Staubsauger, sechs Autoreifen und ein Fernsehgerät. Wer hat hierzu Beobachtungen gemacht oder kann Angabe zu einem möglichen Besitzer machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Stockach unter 07771 93910 entgegen.

