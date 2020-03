Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Vorfahrtsunfall

Tuttlingen (ots)

Am Freitag kam es in den frühen Abendstunden zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Garten-/Alexanderstraße. Ein 28-jähriger Autofahrer übersah beim Kreuzen der Alexanderstraße den auf der Gartenstraße fahrenden Unfallgeschädigten. Hierbei entstand an beiden Fahrzeugen ein Gesamtschaden von ca. 10.000 EUR.

