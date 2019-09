Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Nachbar stört Einbrecher

Lingen (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Donnerstag versucht in ein Wohnhaus an der Mühlenstiege einzudringen. Gegen 2.30 Uhr wurden sie offenbar von einem Nachbarn gestört. Dieser sah noch, wie die beiden Männer vom Grundstück flüchteten. Er verständigte die Polizei. Eine Sofortfahndung brachte zunächst keinen Erfolg. Die Täter konnten bei dem vorrangegangenen Einbruchsversuch offenbar keine Beute machen. Sie richteten allerdings einen Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro an. Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell