Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: 51-jähriger Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall in Brake leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 19. Juni 2020, kam es gegen 08:50 Uhr in der Beethovenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Fahrradfahrer, ein 51-jähriger Braker, unvermittelt von dem Radweg auf die Fahrbahn, sodass es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 49-jährigen Brakers kam. Der Fahrradfahrer wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Eine Versorgung der Verletzung durch den Rettungsdienst war nicht erforderlich. An beiden beteiligten Fahrzeug entstand Sachschaden, der etwa auf 750 Euro geschätzt wurde.

