Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Scheibe an KIA eingeschlagen und Portmonee gestohlen Hinweise an die Polizei

Mannheim (ots)

Die Scheibe eines in der Seckenheimer Straße Nr. 16 abgestellten schwarzen Kia schlug am Donnerstag ein bislang unbekannter Täter ein und entwendete aus der Mittelkonsole den Geldbeutel des Geschädigten. In dem schwarzen Fossil-Portmonee befanden sich eine geringe Menge Münzgeld und verschiedene Ausweispapiere. Geparkt war das Auto zwischen 17 und 21.45 Uhr. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0621/174-3310 beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell