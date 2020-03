Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Weststadt: Beim Einparken Gas mit Bremse verwechselt

Heidelberg (ots)

Am Donnerstagvormittag verwechselte der Fahrer eines Mercedes beim Einparken das Gaspedal mit der Bremse - es entstand ein Sachschaden von mehr als 15.000 Euro.

Ein 81-Jähriger fuhr um kurz vor 10 Uhr in der Bahnhofstraße rechts auf den Gehweg um zu Parken. Als er dabei die Pedale verwechselte, fuhr er bei voller Beschleunigung zurück auf die Fahrbahn und touchierte dabei leicht einen Peugeot. Kurzdarauf kollidiert der Senior mit einem Betonblumenkübel und kam dadurch zum Stillstand. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Am Mercedes entstand Totalschaden.

