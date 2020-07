Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 05.07.2020

Diepholz (ots)

PI Diepholz

Zwei entwendete Fahrräder im Bereich Barnstorf Ortsmitte

Zu zwei Fahrraddiebstählen kam es am Wochenende in Barnstorf. Am Freitag, 03.07.2020, von 12:00 bis 20:00 Uhr wurde ein E-Bike Victoria, welches verschlossen am Fahrradstand des Bahnhofes stand, entwendet. Der zweite Diebstahl trug sich in der Straße Am Kampe zu. Hier wurde von einem Grundstück im Tatzeitraum Freitag, 03.07.2020, 22:00 Uhr bis Samstag, 04.07.2020, 10:45 Uhr ein verschlossenes, orangenes Mountainbike der Marke Morrison entwendet. Hinweise werden bei der Polizei Diepholz unter der Telefonnummer 05441/971-0 entgegengenommen.

PK Syke

Sachbeschädigungen am Bahnhof Bassum

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es gegen 02:00 Uhr am Bahnhof in Bassum zu zwei Sachbeschädigungen gekommen. Auf dem Bahnsteig wurde ein Fahrkartenautomat leicht beschädigt und die Scheibe einer Infotafel der Deutschen Bahn eingeschlagen. Die Schadenssumme wird auf 220 Euro geschätzt. Sollten Sie zur Tatzeit verdächtige Personen beim Bahnhof beobachtet haben, melden Sie diese bitte an die Polizeistation in Bassum unter der Telefonnummer 04241 / 802910.

Trunkenheit im Verkehr

Eine 20-jähriger Mann aus Twistringen ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Stadtgebiet Twistringen mit seinem Mazda von der Polizei kontrolliert worden. Bei einem Atemalkoholtest wurde ein Wert von 2,19 Promille festgestellt. Neben der Beschlagnahme des Führerscheins erwartet den jungen Mann nun ein Strafverfahren, unter anderem wegen einer Verkehrsunfallflucht. An seinem Pkw wurde ein frischer Unfallschaden festgestellt, der einem Verkehrsunfall in Rehden zuzuordnen ist. Dort wurden mehrere Verkehrszeichen überfahren und beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 3500,- EUR.

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person in Syke/Ristedt

Am Samstagnachmittag ist es gegen 16:45 Uhr auf der Ristedter Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 18-jähriger Mann aus Weyhe wollte von der Ristedter Hauptstraße nach links in die Straße "Zum Tegeler" abbiegen und hat hierbei den - von hinten nähernden und bereits im Überholvorgang befindlichen - Pkw einer 63jährigen Frau aus Syke übersehen. Es kam zum Zusammenstoß , bei dem die 63-jährige Frau leicht verletzt wurde. An beiden PKW entstand Sachschaden, der seitens der Polizei auf ca. 5500 Euro geschätzt wird.

PK Weyhe

Falschparker mit U-Haftbefehl

Am 04.07.2020 gegen 15:45 Uhr meldeten Stuhrer Anwohner eine Verkehrsbehinderung durch einen falschparkenden Transporter im Kreuzungsbereich Betsbruchdamm/Am Bollmann in Stuhr-Brinkum. Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnte ein 42-jähriger Bremer angetroffen werden, welchem das Falschparken im weiteren Verlauf teuer zu stehen kommen sollte. Nachdem er 15 Euro für das Falschparken zahlen durfte, stellte sich bei der anschließend durchgeführten EDV-Überprüfung noch heraus, dass gegen ihn ein U-Haftbefehl des Amtsgerichtes Bremen wegen eines Drogendeliktes vorlag. Der Falschparker wurde vor Ort festgenommen und dem Bremer Zentralgewahrsam zugeführt.

Ladendiebstahl

Am 04.07.2020 gegen 17:45 Uhr meldete sich der Ladendetektiv des Ochtumparks in Stuhr-Brinkum Nord bei der Polizei Weyhe und teilte mit, dass er dort gerade einen Ladendieb festhalten würde. Vor Ort stellte sich heraus, dass der 38-jährige beschuldigte Delmenhorster am 02.07.2020 einer Frau eine Tüte mit Damenbekleidung im Gesamtwert von knapp 260 Euro, am selben Einsatzort, entwendet hatte. Nach dem Diebstahl stellte der Delmenhorster zu Hause dann anscheinend fest, dass ihm die Damenbekleidung nicht gut stand und kam auf die glorreiche Idee, diese im selben Geschäft mit vorhandenem Kassenbon gegen Bargeld einzutauschen. Dem Ladendetektiv war jedoch der Umstand vom 02.07.2020 bekannt und alarmierte daraufhin wie beschrieben die Polizei. Gegen den Delmenhorster wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Bekleidungsgegenstände an die rechtmäßige Eigentümerin wieder ausgehändigt.

Versammlung

Am 04.07.2020 gegen 19:15 Uhr versammelten sich ca. 15 Traktoren auf dem Rathausplatz in Weyhe. Diverse ortsansässige Landwirte hatten sich spontan dazu entschieden, dass man sich bei den Weyher Bürgern nochmal für die entgegengebrachte Toleranz der vergangenen Treckerdemos bedanken wollte. Die Versammlung verlief friedlich und die Corona-Bestimmungen wurde eingehalten.

PK Sulingen

Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkoholkonsums in Borstel-Bockhop

Am Sonntag, 05.07.2020, um 02:01 Uhr befuhr ein 41-jähriger Fahrzeugführer aus der Samtgemeinde Siedenburg mit seinem Pkw die Nienburger Straße (B214) aus Nienburg kommend in Fahrtrichtung Borstel. In Höhe des Ortsteils Bockhop kam er vermutlich infolge des Genusses alkoholischer Getränke nach rechts von der Fahrbahn ab und verursachte Sachschaden. Im Rahmen der Unfallaufnahme kann bei dem Fahrzeugführer eine Atemalkoholkonzentration von 2,14 Promille festgestellt werden. Eine Blutprobe wurde entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt.

Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkoholkonsums in Wehrbleck

Am Sonntag, 05.07.2020, gegen 04:30 Uhr befuhr ein 36-jähriger Brockumer mit seinem Kleinkraftrad die Sulinger Straße (B214) in Wehrbleck. Hier kam er eigenen Angaben nach zufolge durch Rollsplitt auf der Fahrbahn ins Rutschen und stürzte mit seinem Kleinkraftrad. Durch den Sturz zog er sich leichte Verletzungen zu. Bei der Sachverhaltsaufnahme war Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers feststellbar. Es konnte eine Atemalkoholkonzentration von 0,77 Promille festgestellt werden. Zur Beweissicherung wurde dem Brockumer eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde der Führerschein sichergestellt.

