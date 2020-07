Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Ansprechen eines Kindes in Weyhe hatte harmlosen Hintergrund - Einbruch in Bruchhausen-Vilsen - Diebstahl eines Portemonnaie in Diepholz ---

Diepholz (ots)

Weyhe - Harmloser Hintergrund

Am Dienstag meldete sich die Mutter eines Schulkindes bei der Polizei Weyhe und gab an, ihr Kind sei heute Mittag auf dem Nachhauseweg Auf dem Geestfelde von zwei Männern angesprochen worden. Die Männer hätten zu dem Mädchen "steig mal ein" gesagt. Das 9-jährige Mädchen hatte nicht darauf reagiert und wäre weiter nach Haus gefahren. Ein 8-jähriger Mitschüler hatte die Situation ebenfalls gesehen. Beide hatten das Erlebte zu Hause erzählt.

Nun hat sich das Ganze als harmlos herausgestellt. Die Ermittlungen der Polizei führten zu einer Auslieferungsfirma. Ein Team hatte am Dienstag in der Straße Auf dem Geestfelde eine Waschmaschine ausgeliefert und die beiden Männer hatten am Fahrzeug stehend noch eine Pause gemacht. Die Worte "steig mal ein" wurden dann von einem Mitarbeiter zum anderen getätigt, um die Pause zu beenden und weiter zu fahren. Die 9-jährige Schülerin war nur zufällig gerade mit dem Fahrrad in der Nähe des Transporters als die Worte fielen.

Die Polizei lobt in diesem Fall das Verhalten der 9-Jährigen als auch das des 8-jährige Mitschülers. Beide haben sich nicht beirren lassen, sind nach Hause gefahren und habe den Sachverhalt dort erzählt. Nicht immer stellt sich ein Sachverhalt als so harmlos heraus, in diesem Fall zum Glück schon.

Diepholz - Diebstahl

Einer 55-jährigen Diepholzerin wurde am Donnerstag gegen 10.10 Uhr das Portemonnaie beim Einkaufen aus der Jacke entwendet. Ein bislang unbekannter Täter muss der 55-Jährigen beim Einkaufen im Lidl-Markt in der C.-Schwarze-Straße in einem unbemerkten Augenblick das Portemonnaie samt Inhalt, sämtliche Papiere und Karten, entwendet haben.

Bruchhausen-Vilsen - Einbruch

Unbekannte Täter haben in der Zeit von Mittwoch, 16.00 Uhr, bis Donnerstag, 17.45 Uhr, gewaltsam eine Terrassentür eines Wohnhauses in der Sulinger Straße aufgebrochen. Sie durchsuchten im Haus sämtliche Räume und das Mobiliar nach Wertgegenständen. Die Schadenshöhe und ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Syke - Ohne Versicherung

Bei einer Verkehrskontrolle in der Bassumer Straße in Syke wurde am Donnerstag gegen 17.15 Uhr eine 15-jährige Sykerin auf einem E-Scooter fahrend angetroffen. Für den E-Scooter bestand kein Versicherungsschutz. Der 16-jährige Eigentümer des Rollers, der die Schülerin begleitete, duldete die Fahrt. Beide erwartet jetzt ein Strafverfahren.

