Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Wohnhaus

Northeim (ots)

Northeim (Se) Am Samstag, den 15.02.2020, kam es in der Zeit von ca 16.30 Uhr bis 19.10 Uhr in 37154 Northeim -Ortsteil Langenholtensen- Johann-Georg-Leuckfeld-Straße zu einem Einbruch in ein Einfamilien- haus. Unbekannte Täter drangen durch Aufhebeln eines Fenster in das Haus ein und entwendeten Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, Auffälligkeiten (verdächtige Personen und Fahrzeuge) der Polizei Northeim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell