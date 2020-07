Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Ukrainische Studentin und albanische Busreisende verstoßen gegen Visafrist

Bautzen, Uhyst (ots)

Eine 18-jährige Studentin aus der Ukraine war am 15. Juli 2020 als Reisende in einem Fernbus auf der BAB 4 in Richtung Heimat unterwegs. Bundespolizisten stoppten um 07:30 Uhr auf dem Rastplatz Oberlausitz bei Bautzen den Bus und kontrollierten die Insassen. Die Frau konnte sich mit ihrem Reisepass ausweisen und verfügte auch über ein schengenwirksames Visum aus Polen. Dieses war aber am 2. Juli abgelaufen. Seit dem hat sie sich illegal in Polen und im Bundesgebiet aufgehalten. Auch eine 24-jährige Frau aus Albanien ist über die Visagültigkeit hinaus im Schengengebiet geblieben. Ihr griechischer Aufenthaltstitel war Mitte Juni abgelaufen. Seit dem hat sie sich in den Niederlanden, in Polen und im Bundesgebiet aufgehalten. Es folgten Strafanzeigen wegen dem Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz und für die Ukrainerin die Übergabe an die zuständige Ausländerbehörde. Die junge Frau aus Albanien muss wieder nach Polen ausreisen.

