Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Ukrainer in Gewahrsam genommen

Bautzen, Weißenberg (ots)

Bundespolizisten nahmen am Abend des 13. Juli und am Morgen des 14. Juli 2020 auf der Autobahn 4 zwei ukrainische Reisende in Polizeigewahrsam. Hintergrund sind Straftaten nach dem Aufenthaltsgesetz und in einem Fall die Aufnahme einer illegalen Beschäftigung. Gegen 19:00 Uhr stoppten die Beamten auf dem Rastplatz Oberlausitz bei Bautzen einen in Richtung Polen fahrenden Transporter. Der Beifahrer, ein 42-jähriger Mann aus der Ukraine, wies sich ordnungsgemäß mit seinem eReisepass aus. Die Beamten konnten ermitteln, dass der Mann seit Januar 2020 in Berlin im Baubereich gearbeitet hat, ohne hierfür über ein Visum oder eine Arbeitserlaubnis zu verfügen. Er musste 300,00 Euro Sicherheitsleistung für das zu erwartende Strafverfahren zahlen. Am heutigen Morgen kontrollierte die Bundespolizei um 07:20 Uhr auf einem Autobahnparkplatz bei Weißenberg einen in Richtung polnische Grenze fahrenden Reisebus. Unter den Reisenden befand sich ein 51-jähriger Ukrainer, der nach Ablauf seiner Visagültigkeit aus dem Schengenraum nicht ausgereist war und sich nun unerlaubt im Bundesgebiet aufhielt. In beiden Fällen leitete die Bundespolizei Ermittlungsverfahren ein und sind Übergaben an die Ausländerbehörde vorgesehen.

