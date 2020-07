Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Diebe haben es auf "Altmetall" abgesehen

Taubenheim, Neukirch-Ost (ots)

Unbekannte Täter haben am Bahnhaltepunkt Taubenheim einen Absperrpoller aus Edelstahl und am Haltepunkt in Neukirch-Ost ein Bahnsteigendschild demontiert und gestohlen. Eine Bahnmitarbeiterin und eine Bundespolizeistreife bemerkten am 13. Juli 2020 das Fehlen der beiden Gegenstände. Es kann vermutet werden, dass diese bei einem Schrotthändler zu Geld gemacht werden sollten. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahl aufgenommen.

