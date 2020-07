Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Gehbehinderte Frau aus Zug geschubst

Bischofswerda (ots)

Während des Haltes eines Personenzugs am Bahnhof Bischofswerda am 14. Juli 2020 schubste ein Mann beim Aussteigen eine gehbehinderte 34-jährige Frau aus dem Zug. Sie stürzte hierbei auf den Bahnsteig und zog sich Verletzungen zu. Sie wurde sofort zur Behandlung in das Krankenhaus Bischofswerda gebracht. Die Bundespolizei konnte anhand der Beschreibung von Augenzeugen noch am Bahnhof den Täter fassen. Es handelt sich um einen 35-jährigen Deutschen. Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. Die verletzte Frau wurde wieder aus dem Krankenhaus entlassen. Die Art und Schwere ihrer Verletzungen sind noch nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

Pressesprecher

Alfred Klaner

Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45

E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell