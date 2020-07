Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Bundespolizei, Zoll und GEGO stoppen innerhalb 14 Stunden fünf Transporter mit Schwarzarbeitern

Bautzen + Zittau (ots)

Fünf Transporter, 22 Gewahrsamnahmen und Ermittlungen wegen Schwarzarbeit sowie illegalen Aufenthaltes sind das Ergebnis von Kontrollen in Zittau und auf der Autobahn 4. Zwischen dem 14. Juli 2020 um 17:45 Uhr und dem 15. Juli 2020 um 07:50 Uhr kontrollierten die Bundespolizei und die Gemeinsame Einsatzgruppe Oberlausitz auf dem Rastplatz Oberlausitz einen Mercedes Benz Vito, einen VW Transporter und einen moldawischen VW Crafter mit deutschem Anhänger sowie deren 13 Insassen. Es handelt sich um Männer mittleren Alters aus Rumänien, Moldawien und der Ukraine. Am heutigen Morgen stoppte der Zoll um 07:00 Uhr in Zittau zwei weitere Transporter, die aus Polen kommend eingereist sind. Einer der beiden Fahrzeuge durfte nach der Kontrolle die Reise fortsetzen. Bei den Insassen des zweiten Transporters handelt es sich um neun Arbeiter aus Rumänien und Moldawien. Von den insgesamt 22 angetroffenen Männern wurden gegen 14 Drittstaatsangehörige aus Moldawien und der Ukraine Ermittlungsverfahren wegen unerlaubter Einreise, wegen unerlaubtem Aufenthalt sowie der Aufnahme einer unerlaubten Beschäftigung eingeleitet sowie umfangreiches Beweismaterial sichergestellt. Einige Männer hatten Arbeitskleidung und Werkzeuge für den Bau dabei. Zum Teil dauert die Bearbeitung noch an. In allen Fällen werden den Aufenthalt beendende Maßnahmen bzw. eine Übergabe an die Ausländerbehörde geprüft.

