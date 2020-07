Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Wieder Vandalismus an oberlausitzer Bahnhöfen

Bautzen, Schmölln, Bischofswerda (ots)

Unbekannte Täter haben an den Bahnhöfen in Bautzen und Bischofswerda sowie dem Bahnhaltepunkt in Schmölln Einrichtungen zerstört und gesprayt. Die Bundespolizei stellte bei ihren Kontrollen am 15. und 16. Juli 2020 in Bautzen ein zerquetschtes Regenfallrohr fest, das zu einer Wasserstauung auf dem Dach sorgen könnte. In Schmölln ist es eine völlig zerstörte Glaswand im Wetterschutzhaus und in Bischofswerda sind es etwa 7,5 Quadratmeter Graffitischriftzüge in der Bahnsteigunterführung. Der Gesamtschaden wird auf etwa 2.000,00 Euro geschätzt. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

Pressesprecher

Alfred Klaner

Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45

E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell