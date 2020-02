POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.02.2020 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis.

Polizeipräsidium Heilbronn

Bretzfeld: Falscher Zählerableser unterwegs

In Bretzfeld-Adolzfurt war am Dienstagnachmittag gegen etwa 17 Uhr ein Unbekannter, der sich als Mitarbeiter eines Stromlieferanten ausgab, unterwegs. Der Mann versuchte, unter dem Vorwand die Zählerstände abzulesen, das Haus zu betreten. Was er nicht wusste ist, dass die Zählerabstände bei der Anzeigeerstatterin erst vor kurzem abgelesen wurden. Die Bewohnerin verwerte ihm den Zutritt, worauf er sehr aggressiv reagiert habe. Der echte Energiekonzern bestätigte später, dass der "Ableser" nicht von der Firma beauftragt wurde. Der falsche Ableser wird als etwa 25 Jahre alt und ungefähr 1,80 Meter groß beschrieben. Außerdem soll er von schlanker Statur sein und mittelblondes Haar haben, das er zu einem Dutt zusammengebunden hat. Er machte einen seriösen Eindruck und sprach hiesigen Dialekt.

Künzelsau: Polizei entfernt betrunkenen Hotelbesetzer

Ein Mann weigerte sich am Dienstagabend ein Hotel in Künzelsau zu verlassen. Die Beamten der Polizei stellten vor Ort fest, dass der 64-Jährige deutlich alkoholisiert und nicht in der Lage war, sich auf den Beinen zu halten. Da es ihm noch möglich war, den polizeilichen Anweisungen zu folgen, gelang es gemeinschaftlich das Hotel zu verlassen. Allerdings hatte er keinen Schlüssel für seine Unterkunft und die Temperaturen lagen bei etwa 3 Grad. Zum Glück hatten die Polizeibeamten noch ein freies warmes Zimmer im Revier für den Mann frei, sodass er doch noch die Möglichkeit hatte, seinen Rausch in Ruhe auszuschlafen.

