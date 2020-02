Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.02.2020 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

A6/ Weinsberg: Tödlicher Verkehrsunfall

Ein Mann ist nach einem Verkehrsunfall auf der A6 bei Weinsberg am Mittwochmorgen gestorben. Der Lenker eines polnischen Kleintransporters war in Richtung Heilbronn unterwegs als er gegen 8 Uhr auf Höhe des Rastplatzes Wimmental aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug ungebremst in das Heck eines im Stau stehenden Sattelzuges krachte. Der 50-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit schwerem Gerät aus dem Wagen geborgen werden. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät, er verstarb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt. Die Schadenshöhe ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge ist die Strecke bis auf weiteres gesperrt. (Stand: 10:50 Uhr)

