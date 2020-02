Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.02.2020 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

A6/ Bretzfeld: Autobahn nach LKW Unfall mehrere Stunden gesperrt

Für mehrere Stunden ging am Dienstagvormittag auf der A6 bei Bretzfeld nichts mehr. Ein LKW-Fahrer, der in Fahrtrichtung Mannheim unterwegs war, stellte sein Gefährt zur Einhaltung der vorgeschriebenen Lenkzeiten auf dem Standstreifen ab. Gegen 8.30 Uhr krachte der Laster eines 24-Jährigen, möglicherweise aufgrund von Sekundenschlaf des Fahrers, in den stehenden Sattelzug. Dabei wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt. Die Schadenshöhe ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zur Bergung der Fahrzeuge musste die Strecke bis 12.45 Uhr gesperrt werden. Bei den Bergungsarbeiten kam es dann zum nächsten Unfall. Der Mitarbeiter eines Abschleppunternehmens verletzte sich bei Arbeiten mit einem Winkelschleifer und musste sich in ärztliche Behandlung begeben.

