Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.02.2020 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Osterburken: Ein Leichtverletzter nach Unfall

Leichte Verletzungen zog sich ein 60-jähriger Autofahrer bei einem Unfall am Montagmorgen, kurz nach 7 Uhr, in Osterburken zu. Eine 18-Jährige wollte mit ihrem Opel von der Römerstraße kommend nach links in die Turmstraße einbiegen. Dabei übersah sie offenbar den auf der Turmstraße fahrenden Volkswagen-Fahrer. Im Kreuzungsbereich kollidierten die Fahrzeuge miteinander. Durch den Zusammenstoß wurde der 60-jährige Lenker des Passats leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 20.000 Euro.

Walldürn: Mercedes - Stern gestohlen

Unbekannte stahlen am Samstag in der Seestraße in Walldürn einen Mercedes-Stern und die beiden rechten Radkappen eines Daimlers. Der Besitzer stellte sein Auto zwischen 10 Uhr und 15 Uhr auf den Parkbuchten in der Seestraße ab. Hinweise auf die Täter sollen dem Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 gemeldet werden.

Mosbach: Parkrempler

Mit eigenen Augen konnte ein 27-Jähriger am Montagmittag beobachten wie in der Eisenbahnstraße in Mosbach gegen 11:30 Uhr sein geparktes Auto angerempelt wurde. Die VW-Fahrerin streifte nach bisherigen Erkenntnissen den BMW beim Ausparken auf dem Parkplatz eines Restaurants. Der Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Aufgrund der Beobachtungen des 27-Jährigen konnte die 81-jährige VW-Fahrerin ermittelt werden. Diese muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Mosbach: Unfallflucht

Ohne seiner Pflicht als Unfallverursacher nachzukommen, entfernte sich am Montag zwischen 06:30 Uhr und 12:00 Uhr ein Pkw-Fahrer auf Höhe der Hausnummer 25 in der Pfalzgraf-Otto-Straße in Mosbach. Der ordnungsgemäß abgestellte Mercedes wurde im Bereich der linken Fahrzeugfront beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 4.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Mosbach unter Telefon 06261 8090 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-1013

E-Mail: heilbronn.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell