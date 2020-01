Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Räuberischer Diebstahl in der Altstadt

Mönchengladbach (ots)

Er merkte, dass jemand seine Geldbörse stahl und lief dem Täter hinterher. Daraus ergab sich ein Gerangel, an dessen Ende der Bestohlene mit Pfefferspray angegriffen und verletzt wurde: So geschah es einem 40-jährigen Jüchener am frühen Sonntagmorgen in der Mönchengladbacher Altstadt.

Genauer gesagt ging er um 5.40 Uhr auf der Waldhausener Straße in Richtung des Taxistandes, als merkte, dass ihm gerade ein Mann die Geldbörse gestohlen hatte. Er lief hinterher und hielt den Dieb fest. Dieser versuchte sich loszureißen und setzte letztendlich Pfefferspray gegen den 40-Jährigen ein, um flüchten zu können - mitsamt Beute.

Unabhängige Zeugen wurden unmittelbar nach der Tat auf den 40-Jährigen aufmerksam. Sie sahen etwa gleichzeitig einen Mann nach links in die Ludwigstraße Richtung Gasthausstraße laufen. Ob es sich hier aber tatsächlich um den Tatverdächtigen handelt oder um eine Person, die in Zusammenhang mit einem anderen Sachverhalt in der Nähe steht, ist derzeit noch unklar.

Sie beschrieben die Person als ca. 1.80m großen, dunkelhaarigen Mann von südländischem Erscheinungsbild, der eine helle Hose und eine helle Jacke trug.

Der 40-Jährige erlitt Verletzungen durch das Pfefferspray und wurde vor Ort durch Rettungskräfte ambulant behandelt. Weitere Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. Die Ermittlungen dauern an. (cw)

