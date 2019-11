Polizei Aachen

POL-AC: Verkehrsunfall mit Personschaden

Aachen (ots)

Am 30.11.2019, gegen 03:53 Uhr wurde der Polizeileitstelle Aachen über Notruf ein, wonach ein Taxi am Alexianergraben gegen eine Hauswand gefahren sein sollte. Eine Person liege neben dem Fz. Ersten Ermittlungen zufolge, befuhr der 55-jährige Taxifahrer aus Aachen den Kapuzinergraben in Rtg. Löhergraben, als er im Kreuzungsbereich zum Alexianergraben aufgrund eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über sein Fz. verlor und gegen die Hauswand des dortigen Reisebüros fuhr. Durch Passanten konnte der Fahrer aus dem Fz. geborgen und durch die eintreffenden Rettungskräfte erstversorgt werden. Der Fahrer wurde dem Krankenhaus zugeführt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit nicht näher beziffert werden.

im Auftrag Bongartz, PHK

Polizei Aachen

