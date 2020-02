Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.02.2020 mit einem Bericht aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Sachbeschädigung durch Farbbeutel

Der Besitzer einer Pizzeria und der Eigentümer eines Gebäudes sind die Leidtragenden eines Farbbeutelanschlags auf die Geschäftsstelle einer Partei in Heilbronn. In der Zeit zwischen Samstag, 23 Uhr und Montag, 18 Uhr warfen Unbekannte mehrere mit Farbe gefüllte Kugeln gegen die Fassade des Gebäudes an der Allee, in dem die Kreisgeschäftsstelle sitzt. Aufgrund des Trefferbildes geht die Polizei davon aus, dass die Partei Ziel der Attacke war. Den Schaden von insgesamt etwa 7.000 Euro hatten indes andere. Die Beschädigungen an der Hausfassade wird der Gebäudeeigentümer tragen müssen und auch die Verschmutzungen am Inventar einer Pizzeria werden an deren Betreiber hängen bleiben. Die Polizei hofft nun auf Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Diese werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Heilbronn, unter der Nummer 07131 104 4444, zu melden.

