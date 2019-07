Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Warnung vor falschen Wasserwerkern

Hameln / Lauenstein (ots)

Am heutigen Donnerstag (18.07.19) teilte eine Anwohnerin aus Lauenstein mit, dass ihre Nachbarin in der Ithstraße von zwei Männern angesprochen worden sei, die sich als Wasserwerker ausgegeben hätten. Diese hatten angegeben, Leitungen für das Wasserwerk überprüfen zu müssen. Die 74-jährige Frau hatte sich aber vorbildlich verhalten, denn sie ließ die Personen nicht ins Haus und verlangte dementsprechende Ausweise.

Leider war dieser Trick einen Tag zuvor "erfolgreicher", denn dort verschafften sich zwei bisher unbekannte Personen Zutritt in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Bürenstraße in Hameln.

Das ältere Ehepaar (87 und 84 Jahre alt) wurde "während der Kontrolle" aufgefordert, die Wasserhähne im Badezimmer aufzudrehen.

Einen unbeobachteten Moment nutzte einer der Männer dann, um ins Schlafzimmer zu gelangen. Dort wurde das dort befindliche Bargeld sowie Schmuck entwendet. Der Schaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Die angeblichen Handwerker wurden wie folgt beschrieben:

1.) Ca. 1,80 m groß, ca. 25 Jahre alt, schwarzes Haar, sprach hochdeutsch, dunkle Ober- und Unterbekleidung, südeuropäisches Erscheinungsbild

2.) Ca. 1,90 m groß, ca. 25 Jahre alt, braunes Haar, sprach hochdeutsch, dunkle Ober- und Unterbekleidung

In beiden Fällen konnten die Täter, trotz erfolgter Fahndungsmaßnahmen durch die Polizei, nicht mehr angetroffen werden.

Wichtige Hinweise der Polizei zur Vorbeugung:

- Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung. Sie sind grundsätzlich nicht verpflichtet, jemanden unangemeldet einzulassen.

- Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür genau an, zum Beispiel durch den Türspion oder das Fenster. Benutzen Sie die Türsprechanlage.

- Öffnen Sie Ihre Tür immer nur mit vorgelegter Türsperre. Ist keine Sperre vorhanden, öffnen Sie nicht. Sprechen Sie durch die geschlossene Tür.

- Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis.

- Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefon-Auskunft geben.

- Lassen Sie nur Handwerker ein, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Rufen Sie im Zweifel die Hausverwaltung oder den Hausmeister an, ob alles seine Richtigkeit hat.

- Lassen Sie sich auch bei angeblichen Notfällen, zum Beispiel einem Rohrbruch, nicht drängen. Fragen Sie im Zweifel bei den Stadtwerken, beim Hausmeister oder bei Nachbarn telefonisch nach.

Wichtig: Lassen Sie den Besucher währenddessen vor der verschlossenen Tür warten.

Rückfragen bitte an:



Andreas Appel

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05151/933-104

E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hameln_pyrmont_holz

minden/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell