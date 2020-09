Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Ohne Licht, aber mit Drogen im Gepäck unterwegs - Polizei ermittelt gegen möglichen Dealer

Neuss-Reuschenberg (ots)

Am späten Dienstagabend (08.09.), gegen 23 Uhr, bestreiften Polizisten die Aurinstraße in Reuschenberg. In Höhe des Erlenwegs kam ihnen ein Fahrradfahrer ohne Licht entgegen. Aus diesem Grund beschlossen die Beamten, den Radler zu kontrollieren. Der 41-jährige Neusser konnte sich nicht ausweisen, weswegen die Ordnungshüter ihn und seine Sachen nach Ausweispapieren durchsuchten. Doch stattdessen fanden sie in einer Satteltasche des Fahrrades eine nicht unerhebliche Menge Methamphetamin. Die Polizisten stellten die Tüte mit etwa 50 Gramm der synthetischen Droge sicher und nahmen den, wegen ähnlicher Delikte bereits bekannten 41-Jährigen vorläufig fest.

Nun ermittelt die Kripo, ob sich der Neusser wegen Besitzes oder sogar wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln strafrechtlich verantworten muss.

