Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Einbrecher scheitert

Ohne Beute blieb in der Nacht zum Mittwoch ein Unbekannter in Heidenheim.

Ulm (ots)

Laut Polizeiangaben wollte der Täter in der Nacht zum Mittwoch in eine Gaststätte in der Schloßhaustraße einbrechen. Das gelang ihm nicht. Die Tür hielt stand. Ein Zeuge bemerkte die Hebelspuren an der Tür und rief die Polizei (Tel. 07321/3220). Die hat die Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden sei gering.

Die Polizei weist darauf hin, dass man sich gegen Einbruch schützen kann. Das zeige der geschilderte Fall aus Heidenheim. Wie das sonst noch geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen. Für die Menschen aus dem Bereich des Polizeipräsidiums Ulm ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig kompetent und produktneutral, welche Sicherungen am Gebäude sinnvoll sind. Auch im Internet gibt die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de

+++++2177800

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell