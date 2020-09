Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zwei Verletzte nach Streitigkeiten - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Gestern, 9. September 2020, sind am späten Abend zwei Personen bei einer körperlichen Auseinandersetzung auf der Straße An der Friedweide in Horst leicht verletzt worden. Polizeibeamte waren um 23.05 Uhr alarmiert worden, weil es vor einem Haus zu Streitigkei-ten kam. Dabei soll nach Aussage mehrerer Zeugen eine zehnköpfige Gruppe mehrere Personen bedroht haben, die sich vor dem Haus an einem Auto unterhielten. Einer der Beteiligten wurde mit einer Abschleppöse geschlagen und dadurch leicht verletzt. Der 20-Jährige wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ein 26 Jahre alter Mann, der in dem Auto saß, wurde durch ein Metallrohr verletzt, das in den PKW geworfen wurde. Nach dem Angriff entfernte sich die Gruppe in unbekannte Richtung. Einige stiegen in einen silbernen VW Golf, der an der Beifahrerseite eine Delle hatte. Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Beteiligten machen können. Sachdienliche Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 15 unter der Telefonnummer 0209/ 365 -7512 oder an die Kriminalwache unter -8240

