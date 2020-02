Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Kirchheim: 17-jähriger macht sich auffällig an Autos zu schaffen - weitere Zeugen und Geschädigte gesucht

Heidelberg (ots)

Eine aufmerksame Zeugin beobachtete am Sonntagabend kurz vor 22 Uhr in der Adolf-Engelhardt-Straße einen Jugendlichen, der sich an mehreren geparkten Autos zu schaffen machte indem er an den Türgriffen rüttelte. Sie verständigte die Polizei, die im Rahmen der Fahndung kurz darauf einen 17-jährigen Tatverdächtigen in der Schwarzwaldstraße vorläufig festnahm. Bei seiner Durchsuchung konnte kein Diebesgut aufgefunden werden. Auf dem Revier wurde der Jugendliche erkennungsdienstlich behandelt, dabei beleidigte er einen der Beamten. Anschließend wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Bei den weiteren Überprüfungen konnten keine aufgebrochenen Autos festgestellt werden. Weitere Zeugen bzw. eventuell Geschädigte werden gebeten, sich unter Telefon 06221/34180 beim Polizeirevier Heidelberg-Süd zu melden.

