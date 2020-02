Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eppelheim: Zwei Täter überfallen Tankstelle; Zeugen gesucht; Pressemit-teilung Nr. 1

Eppelheim (ots)

Gegen 4.30 Uhr überfielen am Montagmorgen zwei bislang unbekannte Täter die Aral-Tankstelle in der Schwetzinger Straße. Die Unbekannten überwältigten nach den bisherigen Erkenntnissen den Angestellten und erbeuteten Bargeld in noch nicht bekannter Höhe.

Eine exakte Personenbeschreibung liegt noch nicht vor. Die sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Ergebnis.

Zeugen, die Hinweise zu dem Überfall und den beiden Tätern sowie deren Fluchtrichtung geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, tel.: 0621/174-4444 in Verbindung zu setzen.

