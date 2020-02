Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Plankstadt

Rhein-Neckar-Kreis

Mehrere Fahrzeuge beschädigt

Zeugen gesucht

Plankstadt (ots)

In der Nacht von Sammstag auf Sonntag hat ein bislang unbekannter Täter mindestens elf PKW beschädigt, die in der Straße Rosental geparkt waren. Der Lack dieser Fahrzeuge wurde mit einem unbekannnten spitzen Gegenstand zerkratzt, so dass Sachschaden in bislang nicht bekannter Höhe entstand. Das Polizeirevier Schwetzingen bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Tel.-Nr. 06202/2880 zu melden.

