Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Versuchte Körperverletzung zum Nachteil eines Gastwirts

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Kreispolizeibehörde Wesel

Dinslaken (ots)

Am Mittwoch gegen 14.30 Uhr erhielten Polizei und Staatsanwaltschaft Kenntnis von einem Angriff auf einen 51-jährigen Gastronom aus Dinslaken, der hierbei an der Augustastraße vor einem Lokal mit einem Messer attackiert worden war. Der Tatverdächtige, ein 48-jähriger Duisburger, der mit einem Fahrrad geflüchtet war, konnte noch in Tatortnähe vorläufig festgenommen werden.

Umfangreiche Ermittlungen und Spurenauswertung von Polizei und Staatsanwaltschaft ergaben folgenden Sachverhalt:

Der 51-Jährige war in Begleitung der 24-jährigen Ehefrau des Tatverdächtigen. Als Beide vor der Gaststätte aus einem PKW ausstiegen, ging der 48-Jährige auf den Mann zu und versuchte, ihn zu schlagen. Dieser Schlag konnte abgewehrt werden, woraufhin der Tatverdächtige ein Klappmesser aus der Hosentasche zog. Daraufhin stellte sich die 24-jährige, ebenfalls aus Duisburg stammende Frau, zwischen die beiden. Der 48-jährige entfernte sich hiernach von der Örtlichkeit, ohne dass weitere Angriffe oder Auseinandersetzungen stattfanden.

Nachdem Polizeibeamte ihn vorläufig festgenommen hatten, entnahm ein Arzt dem alkoholisierten Tatverdächtigen eine Blutprobe. Das Ergebnis steht zurzeit noch aus.

Der zuständige Kapitaldezernat der Staatsanwaltschaft Duisburg wertete den Sachverhalt als versuchte Körperverletzung.

Den 48-jährigen Mann aus Duisburg erwartet jetzt ein Strafverfahren.

