Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Exhibitionist am Rathaus

Polizei sucht weitere Zeugen

Rheinberg (ots)

Am Dienstag gegen 17.45 Uhr hielt sich eine 55-jährige Frau am Wasserspiel, das sich am Rathaus befindet, auf.

Sie setzte sich auf eine dortige Bank und sah spielenden Kindern zu.

Weitere sechs unbekannte Erwachsene (wahrscheinlich die Eltern der Kinder) beobachteten diese ebenfalls.

Eine Parkbank weiter saß ein älterer Mann. Die Rheinbergerin konnte erkennen, wie der Unbekannte sich unsittlich berührte.

Geschockt verließ die Frau die Örtlichkeit und erstattete gegen 19.40 Uhr eine Anzeige bei der Polizei in Kamp-Lintfort.

Die Polizei fragt nun: Wer hat den Unbekannten ebenfalls gesehen und kann Hinweise geben? Insbesondere werden die unbekannten Erwachsenen gebeten, sich bei der Polizei in Rheinberg zu melden.

Beschreibung des Unbekannten:

60 - 65 Jahre alt, sehr schlanke Figur, trug ein hellblau kariertes Hemd und eine karierte Hose.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rheinberg, Tel.: 02843 / 9276-0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell